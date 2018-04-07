Супрун: за неделю декларации с врачами подписали более 150 тысяч украинцев

Со 2 апреля свыше 150 тысяч украинцев нашли врачей, с которыми подписали декларации. Об этом сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Со 2 апреля уже свыше 150 тысяч украинцев нашли врачей, с которыми подписали декларации. Надеюсь, что для своих пациентов все они станут теми самыми доверенными специалистами, к которым хочется обращаться в течение жизни по большинству вопросов относительно здоровья», – написала она.

Ранее Ульяна Супрун заявила, что врач первичного звена медицинской помощи максимально сможет зарабатывать до 100 000 гривен в месяц.

Фото: УНИАН