Свой бизнес: как открыть пассажирские перевозки в Донецке?

Насущной проблемой современности стоит организация пассажир перевозок. Будь то в черте города или в пределах области, а может и за границу - http://sunnytur.club.

Наличие уже имеющихся маршрутов часто делает нерентабельной организацию новых. Но, если подойти с аналитической стороны, то и на существующем маршруте можно создать свой прибыльный бизнес по перевозке.

Как доехать на автобусе до Буроза?

Проще простого – пересесть на автостанции Ханженково на маршрут № 18, следующий до бывшего ДК ш. Кирова. Доехать на автобусе можно только до полуразрушенного здания этого бывшего великолепия социалистической реальности. Но, речь не об этом. Если вы проживаете на пути следования маршрута, то сойдете над трассой, а дальше уже пешочком. 1-2 километра.

Тот же Буроз. Он огромный. А снабжение транспортом ужасное. У кого есть своя машина – тот мобильный. Что делать остальным? Ждать каждые 15 минут маршрутку? Подстраиваться под то, что после 18-00 уже ничем не доедешь в центр Макеевки или Ханженково.

Вот вам и идея.

Пусть установленный маршрут едет в свой график. Что можно сделать:

Создать маршрут с 5 утра. Есть работающие, чем день начинается с 6. Доехать они могут на попутках. Проведите опрос, спросите, кто и сколько человек, в каком режиме, по каким дням будет вашим пассажиром.

Продлить маршрут до 21-00. Не все успевают доехать с работы до 18-30, когда уходит последняя маршрутка № 18. Многие идут пешком, тратятся на такси. Тоже проведите опрос, сформируйте базу клиентов.

Оформите теперь бюрократическую проволочку с утверждением нового маршрута. Все. Зарабатывайте.

Проблемы пассажирских перевозок в Донецке

В принципе, никаких проблем. Пассажирские перевозки в Донецке популярны у населения. Железнодорожное сообщение пока налаживается. А ехать нужно всем.

Вот и пользуются спросом услуги перевозчиков. Самый напряженный маршрут – это «Перлына», кто не знает – район блок поста и прохода на украинскую сторону. Маршрут всегда забит. Хотя и стоимость билета не малая – 100 рублей! В один конец. А ехать от силы километров 60. Ну проходит транспорт досмотр в Еленовке, а возле украинского блок-поста высаживает пассажиров и разворачивается обратно.

Вот тому, кто хочет заработать еще одна ниша – дежурить на месте разворота и подвозить людей в Донецк. Обратно все едут груженые, кто с поезда, кто от родни. А в переполненный маршрут не особо хочется лезть! Пусть это будет 3 человека, но они за 200-250 рублей с удовольствием доедут в комфорте до Южного, а если кому дальше – то договорная цена.