Танкер, следовавший в Украину, врезался в особняк на берегу Босфора

В Стамбуле танкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора из-за неисправности рулевого оборудования. Об этом информирует Hurriyet daily news.

225-метровый танкер врезался в особняк около 16.00 7 апреля. Daily Sabah уточняет, что судно направлялось из Египта в Украину.

В результате ЧП движение проливом остановлено в оба направления.

VIDEO — Bosphorus Strait closed to transit traffic after bulk carrier runs into mansion in the Anadolu Hisar? area in Istanbul https://t.co/pngyEGss7b pic.twitter.com/qtbwFpkHtN

— DAILY SABAH (@DailySabah) 7 апреля 2018 г.

Напомним, в апреле прошлого года в Ливии по подозрению в контрабанде был задержан украинский танкер.

Фото: скриншот видео