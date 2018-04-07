Террористы координируются через мессенджеры — глава ФСБ

Для организации своей преступной деятельности террористы активно используют мессенджеры и иные современные интернет-технологии.

Об этом глава ФСБ Александр Бортников заявил 4 апреля на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, теракты, которые были совершены или предотвращены в России, координировались через всемирную сеть посредством приложений для мгновенного обмена сообщениями, в том числе с территории Сирии и Ирака.

Директор ФСБ подчеркнул, что в последнее время террористы все чаще используют самые современные IT-технологии, включая средства шифрованной интернет-коммуникации, электронный банкинг и криптовалюты, для удаленного управления деятельностью группировок и их финансирования. Кроме того, боевики создают собственные кибер-ячейки.

Эти слова руководителя главной российской спецслужбы особенно актуальны в свете общественной дискуссии, разгоревшейся вокруг мессенджера «Telegram», руководители которого отказываются предоставить компетентным органам ключи для дешифрования, что может стать причиной блокировки ресурса на территории РФ.