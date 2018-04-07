The Times назвала место производства «Новичка» в России

Британская газета The Times назвала местом разработки боевого нервно-паралитического вещества «Новичок», которым в Солсбери могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, военную исследовательскую базу в закрытом городе Шиханы в Саратовской области.

Эти сведения прозвучали на брифинге для союзников с участием представителей британской разведки, по итогам которого Запад в знак солидарности с Великобританией выслал 150 российских дипломатов.

Как полагает разведка, в Шиханах уже несколько десятилетий проводились испытания эффективности применения «Новичка» для совершения покушений за рубежом. «Обнаруженные в Шиханах запасы слишком малы для того, чтобы их использовать на поле боя, от чего можно предположить их использование в целях точечных убийств», — указывает The Times. Как отметил эксперт в химическом оружии и бывший офицер британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон, «нет сомнений, что русские зачищают следы, пока мы об этом говорим».

Отметим, что в Шиханах находится Центральный научно-исследовательский испытательный институт.