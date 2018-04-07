Типичная Украина: В Киеве банда из 15 человек ограбила игорное заведение (ФОТО, ВИДЕО)

В киевском микрорайоне Виноградарь вечером в пятницу, 6 апреля, около 15 человек ограбили игорное заведение «Золотая подкова».
Как отмечают украинские СМИ, нападавшие были в балаклавах и камуфляжной одежде.
«Также, когда они выходили, решили под угрозой бейсбольной биты забрать с собой сейф с деньгами», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел на проспекте Василия Порика, 13Г. Злоумышленники скрылись до приезда полиции.
Правоохранители разыскивают нападавших, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
По данным пользователей, 6 апреля также были разгромлены игорные заведения на ул. Мельникова, 5, Кибальчича, 19 и еще несколько на Левом берегу украинской столицы.