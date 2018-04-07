Американский лидер Дональд Трамп готовится дать показания специальному прокурору Роберту Мюллеру. Он расследует дело по поводу приписываемого российской стороне вмешательства в американские президентские выборы, проходившие два года назад.

Cable News Network сообщает, что подготовка еще на начальном этапе. Трампа стали инструктировать она тему того, что может входить в круг интересов Мюллера по расследуемому делу, какие вопросы он предположительно мог бы задать.

На сегодняшний день официально американский лидер не заявлял о согласии лично давать показания спецпрокурору.

Ранее Трамп написал в Twitter, что дело, расследуемое Миллером, основано на мошеннических действиях и поддельном досье. По его мнению, дело не стоило вообще начинать, ведь сговора с Россией не было.