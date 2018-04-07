Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в Улан-Баторе

Различные ведомства США и КНДР рассматривают несколько вариантов встречи лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына, передает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Согласованием места проведения переговоров занимаются глава ЦРУ Майк Помпео и его подчиненные, корейскую сторону в сотрудничестве с ними представляют республиканские разведслужбы.

Рассматриваются варианты проведения переговоров Трампа и Ким Чен Ына в нескольких местах. КНДР настаивает на том, чтобы они состоялись в Пхеньяне, Вашингтон пока не сформулировал позицию по этому поводу. Еще один вариант — столица Монголии Улан-Батор.

Окончательный выбор будет сделан на встрече Помпео с его коллегой — главой Генерального разведывательного бюро Северной Кореи. «Когда место встречи будет определено, будет назначена дата и повестка встречи будет обсуждаться более предметно», — передает CNN.

Использование каналов ЦРУ для согласования встречи Трампа с лидером другого государства не является протокольным и обусловлено тем, что в ближайшее время Майк Помпео займет пост главы госдепартамента США.

Ранее в МИД РФ допустили, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном может состояться на Дальнем Востоке, если стороны изъявят такое желание.