Трамп и принц эмирата Абу-Даби обсудили конфликт стран Персидского залива

Американский лидер Дональд Трамп и принц эмирата Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном 6 апреля провели телефонные переговоры. Они обсудили конфликт стран Персидского залива.

Белый дом сообщил о проведенных переговорах в пятницу, 6 апреля. В сообщении сказано, что стороны обсудили региональные события. Помимо этого они подняли тему сотрудничества. В первую очередь планируют наладить отношения в сфере безопасности и экономики.

Трамп выразил слова благодарности наследному принцу за его стремление показать, что единение стран Персидского залива может помочь противостоять дестабилизирующей деятельности Ирана и одержать победу над терроризмом, сообщается в заявлении.

Зимой этого года, находящийся на тот момент времени на посту госсекретаря, Рекс Тиллерсон, комментируя ситуацию в Персидском заливе, отметил важность сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации и работы в направлении разрешения конфликта между сторонами.