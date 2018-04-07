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Трамп и принц эмирата Абу-Даби обсудили конфликт стран Персидского залива


Добавлено: 07 апр 2018 в 07:21, Категория: Новости на сегодня
Трамп и принц эмирата Абу-Даби обсудили конфликт стран Персидского залива

Американский лидер Дональд Трамп и принц эмирата Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном 6 апреля провели телефонные переговоры. Они обсудили конфликт стран Персидского залива.

Белый дом сообщил о проведенных переговорах в пятницу, 6 апреля. В сообщении сказано, что стороны обсудили региональные события. Помимо этого они подняли тему сотрудничества. В первую очередь планируют наладить отношения в сфере безопасности и экономики.

Трамп выразил слова благодарности наследному принцу за его стремление показать, что единение стран Персидского залива может помочь противостоять дестабилизирующей деятельности Ирана и одержать победу над терроризмом, сообщается в заявлении.

Зимой этого года, находящийся на тот момент времени на посту госсекретаря, Рекс Тиллерсон, комментируя ситуацию в Персидском заливе, отметил важность сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации и работы в направлении разрешения конфликта между сторонами.


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Добавлено: 07 апр 2018 в 07:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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