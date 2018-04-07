Трамп приказал сажать нелегалов в военные тюрьмы

Американский лидер Дональд Трамп прекратил практику обращения с задержанными нелегальными мигрантами, заключавшуюся в том, что после поимки их отпускали, обязывая потом явиться в суд для решения вопроса об их статусе. Такую политику называли «поймал — выпустил».

Подписанный Трампом меморандум запрещает освобождать нелегалов до суда и обязывает главу Пентагона Джеймса Мэттиса составить список военных объектов, где можно содержать таких задержанных, передает Reuters.

В минувший четверг, 5 апреля, президент США пообещал разместить на 3,2-тысячекилометровом участке границы с Мексикой, пока не защищенном стеной, от 2 до 4 тысяч бойцов Нацгвардии. По его словам, это необходимо для пресечения потока нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты, с которым не справляются таможенники и пограничники.

Министр иностранных дел Луис Видегарай Касо потребовал объяснений по поводу этого заявления. «Я сказал Мексике: я уважаю то, что они сделали; я сказал, смотрите, у вас очень сильные законы. У нас очень плохие законы о нашей границе, и мы будем предпринимать кое-какие военные меры», — пояснил Трамп.

Он мотивировал необходимость усилить давление на Мексику и тем, что оттуда в США проникают беженцы из стран Центральной Америки — в частности, Гондураса. «Большой караван людей… необходимо остановить до того, как он доберется», — написал американский лидер в твиттере.

Глава МИД Мексики ответил ему на это, что «миграционная политика является частью мексиканского суверенитета и проводится по закону, а не из-за давления со стороны или угроз».