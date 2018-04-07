Трамп решил ужесточить экологические нормы для импортных автомобилей

Белый дом собирается повысить требования к экологическим характеристикам автомобилей, которые ввозятся в США из других стран, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в автомобильной отрасли и администрации американского президента.

Соответствующее распоряжение отдал ряду ведомств, включая Агентство по охране окружающей среды, глава государства Дональд Трмп. Им поручено проработать список мер по ужесточению стандартов автомобильных выхлопов именно для импортируемых машин.

Таким образом в президентской администрации рассчитывают повысить привлекательность автомобилей американского производства для внутреннего потребителя, поскольку повышение экологических требований должно привести к подорожанию иностранных машин на рынке США.

Однако Белому дому предстоит решить еще целый ряд юридических вопросов, прежде чем нормативы будут ужесточены. Если администрация Трампа не представит убедительного обоснования своему решению, могут последовать судебные иски. Кроме того, некоторые члены президентской команды считают инициативу чрезмерно радикальной.