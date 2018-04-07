Трамп введет новые пошлины на китайские товары

Президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на китайские товары на 100 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также предолжил министру сельского хозяйства «использовать его широкие полномочия для реализации плана по защите наших фермеров и сельскохозяйственных интересов».

Трамп заявил, что он решил рассмотреть возможность введения дополнительных мер после ответных действий Пекина на подписанный им ранее меморандум о повышении пошлин на импорт 1,3 тысячи китайских товаров. Он расценил шаги Китая как несправедливые.

«Несмотря на эти действия, США по-прежнему готовы к дальнейшим дискуссиям в поддержку нашей приверженности достижению свободной, справедливой и взаимной торговли и защите технологий и интеллектуальной собственности американских компаний и американского народа», — заявил Дональд Трамп.