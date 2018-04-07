Турция задумалась о покупке противотанковых «Корнетов»

Турецкие власти обсуждают с Москвой возможность поставок российских противотанковых ракетных комплексов «Корнет» на вооружение своей армии, пишет «Газета.ру» со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, Анкара также рассматривает возможность договориться с РФ о техническом обслуживании российскими специалистами тех ПТРК, которые уже находятся на вооружении у турок.

Кроме того, Турция собирается поставить перед Россией вопрос о сотрудничестве с целью укрепления брони своих танков.

Напомним, в марте Анкара заявила о намерении укрепить свою систему противовоздушной обороны российскими зенитно-ракетными комплексами С-400 «Триумф». Предполагается, что они будут поставлены в конце июля.