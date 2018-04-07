Ученые подтвердили вред кесаревого сечения для ребенка

Ученые заявили, что дети, появившиеся на свет с помощью операции кесарева сечения, более подвержены болезням на протяжении жизни. С

Отмечается, что среди заболеваний — проблемы с обменом веществ, дыхательной системой, иммунитетом. Так, специалисты из Австралии официально заявили, что операция кесарево сечение в большинстве случаев не проходит для самого младенца бесследно. Исследователи провели наблюдение за 500 тысячами детей, которые появились на свет разными методами. Часть из них увидели маму после естественных родов, отдельная группа — «кесерята», которым помогли хирурги.

Согласно результатам исследования, ученые сделали вывод, что те младенцы, которые прошли естественный родовой путь из лона матери, обладают более сильным иммунитетом. Дети же, родившиеся на операционном столе, подвержены болезням, среди которых частые ОРВИ, диабет, ожирение, нарушение обмена веществ. Кроме того, нередки случаи дисбактериоза.