UDS Game Вячеслава Ушенина – новые возможности для вашего бизнеса абсолютно бесплатно!

Занимаясь созданием и развитием малого бизнеса практически невозможно обойтись качественной программы лояльности. Флагман IT-холдинга Global Intellect Service – инновационная программа лояльности UDS Game, CEO которой является Вячеслав Ушенин, выполняет задачи по созданию и поддержанию клиентской лояльности во благо владельцев малого и среднего бизнеса во всем мире!

UDS Game активно развивает ваш бизнес и день за днем завоевывает доверие предпринимателей и их клиентов по всему миру! Компания Global Intellect Service не останавливаются на достигнутом, и теперь абсолютно каждый предприниматель может воспользоваться возможностями UDS Game абсолютно бесплатно!

Уже более двадцати тысяч предпринимателей во всем мире испытали бесплатный тариф от UDS Game и получили доступ к огромному количеству уникальных возможностей программы лояльности. Расскажем о них поподробнее.

Ваша компания отображается в списке компаний-участников UDS Game, что дает ей возможность быть на виду более двух миллионов пользователей приложения по всему миру. И да, все они – ваши потенциальными клиенты! Просто оцифруйте свою клиентскую базу, работайте с собственной клиентской базой, используйте рекомендательный маркетинг;

Также вы абсолютно бесплатно получите мощнейшую CRM-систему. Она позволяет актуализировать вашу клиентскую базу и личные профили клиентов и формировать аналитические и маркетинговые отчеты. Благодаря этим инструментам вы сможете понять предпочтения и потребности именно ваших клиентов.

Наверняка вы сталкивались с такой проблемой – ваши клиенты не хотят пользоваться бонусными картами или забывают о них. А ведь вы тратите большие деньги на бонусную программу, закупаете сами карты, считыватели для них, интегрируете ваши учетно-кассовые системы на недействующие программы лояльности. Очень неприятная ситуация. А вот программа лояльности UDS Game может решить ваши задачи бесплатно! Информация о вашей компании, ваша программа лояльности - у ваших клиентов в их собственных смартфонах, которые у них всегда под рукой и без которых они никогда не выходят из дома. Клиенты могут получить бонусы с каждой покупки и покупок друзей, используя QR-код, либо по номеру телефона – просто и надежно!

.

Просто представьте, насколько огромные перспективы открывает Free лицензия UDS Game от Global Intellect Service? Отзывы предпринимателей подтверждают, что создание бесплатного тарифа – очень большой шаг навстречу бизнесу и еще один шаг к клиентоориентированному предпринимательству!

Разумеется, вы тоже можете использовать UDS Game Free прямо сейчас и абсолютно бесплатно. Узнайте подробности на страницеhttps://udsgame.com/static/ru/free.html или прочтите отзывы о UDS Game и отзывы о Global Intellect Service.