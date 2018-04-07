Украинские неонацисты угрожают терактами в день открытия Крымского моста

Неонацисты из преступного «Добровольческого движения ОУН» в бессильной злобе угрожают России терактами в день открытия Крымского моста.

Главарь ОУН* Николай Коханивский открыто обещает атаковать российские представительства на Украине и за ее пределами.

«У нас нет глобальных возможностей, чтобы организовывать теракты на территории оккупированного Крыма, (для этого) нам нужно пересечь границу. Но атаки на российское посольство не прекратятся, на консульства не прекратятся.

Возможно, в день запуска этого моста мы сделаем что-то в Киеве или во Львове. Не исключаем вариант того, что российские учреждения будем атаковать не только на территории Украины», — нагло заявил Коханивский в интервью одному из одиозных украинских СМИ.

Главарь ОУН Николай Коханивский

Он пояснил, что ОУН ведет войну, а «война включает в себя подрывы железнодорожных путей, снос электрических опор противника».

«Например, если есть какая-то дорога с материка в Крым, почему бы там не организовать какой-то подрыв?» — мечтает он.

Добавим, что в Крыму уже ответили на злобные заявления Коханивского, назвав боевиков его группировки «больными людьми».

«Больные люди… ОУН все годы своей деятельности руководствовалась методами террора и диверсий.

Но, честно говоря, я сомневаюсь, что они будут даже пытаться: если кто-то всерьез готовится к каким-то акциям, то обычно об этом не сообщают», — цитирует сенатора от Крыма Сергея Цекова РИА Новости.

* запрещенная в России экстремистская группировка