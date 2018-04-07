Украинские школьники получили золотые медали на конкурсе научных разработок в Китае

Трое украинских одиннадцатиклассников получили золотые медали на конкурсе научных разработок Beijing Youth Science Creation Competition в Китае. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Beijing Youth Science Creation Competition — это конкурс научно-технических разработок, созданных молодежью, который ежегодно проходит в Университете академии наук Китая. В этом году разработки участников были представлены в четырех категориях: информатика, математика, зоология и биомедицина. Конкурс проходил 24 — 28 марта в Пекине.

В ведомстве рассказали, что ученица Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 162 Амилия Кириллова получила награду за проект Интегративный метод в нейроциркуляторной диагностике дистонии.

Киевские одиннадцатиклассники — ученица гимназии биотехнелогий № 177 Даниэла Гайчук и Максим Палладин из специализированной школы № 124 — награждены за командный проект Исследование содержания тяжелых металлов в растениях и их влияние на пирамидные нейроны в живых организмах.