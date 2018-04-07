В Британии на кладбище сняли призрак солдата: появилось фото

На известном (обильно «населенном привидениями») Кладбище Святого Иакова в английском Ливерпуле зафиксирована загадочная фигура парящая над могилой.

Автор снимка убеждена, что ей удалось сфотографировать дух солдата середины 17-го века, материализовавшийся на месте своего вечного упокоения.

Так, канадская путешественница Луиза Фарелл рассказывает, что несколько дней назад отправилась на кладбище в темное время суток с другими туристами в ходе так называемого «призрачного тура». Женщина даже не подозревала, что ей посчастливится прикоснуться в ту ночь к чему-то потустороннему и пугающему.

Взглянув на представленный ниже кадр, заметен антропоморфный силуэт, возвышающийся над надгробным камнем. По словам Фарелл, предполагаемый выходец из иного мира одет в доспехи, использовавшиеся европейскими солдатами в 17-м веке.

Кит Брейтуэйт, организовывающий ежемесячные «призрачный туры» по городу с 2002 года, ознакомился со сделанным Луизой фото и заключил, что это один из наиболее впечатляющих материалов, полученных его экскурсантами. По его мнению, речь идет о фантоме военного, погибшего в 1644 году, когда Руперт Пфальцский осадил Ливерпуль вместе с 10 тысячами своих солдат.

В то же время, Луиза отмечает: «Это была моя первая вылазка с Китом. Я была очень взволнована, хотя и не верила, что мне удастся увидеть что-нибудь сверхъестественное на Кладбище Святого Иакова, тем более сфотографировать это. То, что произошло там, превзошло все мои ожидания».

Она уточнила: «Сперва я заметила над могилой чье-то смутное лицо, затем поняла, что над надгробием парит человек. Я достала свой мобильный и засняла таинственного незнакомца. После этого он медленно растворился в воздухе. Никто, кроме меня, не видел призрак солдата, но, к счастью, он хорошо запечатлелся на фото».

Фото: