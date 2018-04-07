В ДТП с автобусом канадской хоккейной команды погибли 14 человек

В канадской провинции Саскачеван в 30 км к северу от населенного пункта Тисдейл произошло ДТП — грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, который вез на соревнования игроков молодежной хоккейной команды Humboldt Broncos.

В общей сложности в автобусе находились 28 человек, включая водителя. В результате столкновения погибли 14 человек, столько же госпитализированы с травмами, причем трое — в критическом состоянии, передает телеканал СBC со ссылкой на Королевскую конную полицию Канады (RCMP).

Соболезнования родственникам погибших и пострадавшим принес премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Я не могу представить, как будут дальше жить родители погибших... Я искренне соболезную людям, пострадавшим от этой страшной трагедии» — цитирует РБК сообщение в твиттере политика.