В Хабаровске состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня образования военных комиссариатов

В Хабаровске состоялся праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня образования военных комиссариатов.

С приветственным словом к собравшимся обратился военный комиссар Хабаровского края генерал-майор запаса Николай Глинин, который напомнил об истории создания первых военных комиссариатов на Дальнем Востоке, отметил заслуги сотрудников военкоматов Хабаровского края, особо подчеркнув важность их работы в годы Великой отечественной войны и определил задачи, которые предстоит решить уже в ходе стартовавшей призывной кампании.

От имени командования Восточного военного округа сотрудников военкоматов поздравил заместитель командующего войсками округа по работе с личным составом генерал-майор Сергей Долотин.

В рамках официальной части мероприятия состоялось награждение грамотами отличившихся сотрудников.

Праздничную атмосферу создавали творческие коллективы, в том числе артисты Ансамбля песни и пляски округа.

Мероприятие также посетили представители администрации Хабаровского края, ветераны, участники военно-патриотических объединений.