В Новоспасском монастыре освятили куличи для российских военнослужащих в Сирии

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на авиабазу Хмеймим к Пасхе будут отправлены несколько тысяч куличей.

В канун Светлого Христова Воскресения, в Великую Субботу 7 апреля, по окончании Литургии наместник Новоспасского монастыря епископ Воскресенский Савва освятил куличи, переданные в дар российским воинам в рамках гуманитарной акции «Пасха в Сирии», которая традиционно проводится Московской Патриархией, Главным управлением по работе с личным составом ВС РФ и Всероссийской организацией ветеранов «Боевое братство».

Ученики воскресной школы Новоспасского монастыря также раскрасили пасхальные яйца, которые украсят в это воскресенье столы российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим.

Куличи, украшенные яйца и иконы для военнослужащих сразу после освящения будут отправлены на подмосковный аэродром Чкаловский, откуда самолетами военно-транспортной авиации их доставят на авиабазу Хмеймим в Сирии. Их будут сопровождать представители Министерство обороны, ветеранской организации «Боевое братство», а также хор «Благозвонница», который будет петь за пасхальным богослужением в храме Ильи Пророка на авиабазе Хмеймим.

Хор также даст концерт для российских военнослужащих, на который приглашены сирийские военные и священнослужители Антиохийской Православной Церкви.