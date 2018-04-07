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В Житомирской области из ТРЦ эвакуировали более 350 человек


Добавлено: 07 апр 2018 в 19:10, Категория: Украина

Спасатели эвакуировали из торгового центра в Бердичеве Житомирской области более 350 человек из-за задымления. Инцидент произошел в субботу, 7 апреля, около 11:50, сообщает пресс-служба ДСНС.

Отмечается, что задымление произошло в кафе, которое располагается в подвальном помещении ТРЦ Оноре де Бальзак, в результате этого сработала противопожарная сигнализация.

«В результате данного происшествия пострадавших нет, с ТРЦ проведена эвакуация около 350 человек. В самом ТРЦ задымления не было», — сообщили в ведомстве.

В Житомирской области из ТРЦ эвакуировали более 350 человек

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Добавлено: 07 апр 2018 в 19:10, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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