В Житомирской области из ТРЦ эвакуировали более 350 человек

Спасатели эвакуировали из торгового центра в Бердичеве Житомирской области более 350 человек из-за задымления. Инцидент произошел в субботу, 7 апреля, около 11:50, сообщает пресс-служба ДСНС.

Отмечается, что задымление произошло в кафе, которое располагается в подвальном помещении ТРЦ Оноре де Бальзак, в результате этого сработала противопожарная сигнализация.

«В результате данного происшествия пострадавших нет, с ТРЦ проведена эвакуация около 350 человек. В самом ТРЦ задымления не было», — сообщили в ведомстве.