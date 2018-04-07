Виктория Скрипаль попросила Мэй помочь ей с получением визы

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория — сестра отравленной в Солсбери Юлии Скрипаль — публично обратилась к британскому премьер-министру Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей визы.

«Я ее прошу помочь мне в получении визы. Написала ей письмо. Сейчас обратилась к ней же через СМИ и буду рассылать через интернет на все порталы. Кроме того, попрошу наш МИД передать его (письмо, — ИА «Политика сегодня») через свои каналы», — цитирует Интерфакс Викторию Скрипаль.

Ранее сообщалось, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обратилась к Великобритании с просьбой разъяснить ситуацию с отказом племяннице отравленного в Солсбери британского шпиона, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории в получении визы.