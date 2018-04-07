В окрестностях российского города Северодвинска Архангельской области местный житель смог снять на видео существо, похожее на снежного человека.

Кроме того, местные жители рассказывают, что из леса все чаще выходят лисы, волки, медведи и рыси. При этом люди думают, что животных выгоняет из их среды обитания хищник, который намного больше и сильнее их. На кадрах, которые снял свидетель появления странного существа, видно высокую и темную человекоподобную фигуру, которая медленно расхаживает среди деревьев.

Кроме того, мужчина смог подойти близко к йети, однако, тот не отреагировал на присутствие человека. Очевидцу удалось сделать видео на видеорегистратор и камеру смартфона. Мужчина направлялся из Северодвинска в урочище Куртяево по заснеженной и покрытой льдом дороге. Водитель ехал медленно и, подъезжая к мосту через реку, заметил на обочине справа большую антропоморфную фигуру. При этом снежный человек двигался, как животное, и сильно размахивал передними конечностями.

Embedded video for В РФ очевидец снял на видео существо, напоминающее йети

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