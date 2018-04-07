Завершился конкурс профмастерства медицинских сестер военно-медицинских организаций Минобороны РФ центрального подчинения

В Москве в филиале Военно-медицинской академии (ВМА) имени С.М. Кирова состоялся конкурс профессионального мастерства медицинских сестер военно-медицинских организаций Минобороны РФ центрального подчинения «Лучшая медицинская сестра-2018».

Кроме филиала ВМА организатором конкурса являлось Главное военно-медицинское управление Минобороны РФ. Заместитель начальника ГВМУ генерал-майор медицинской службы Александр Власов торжественно открыл конкурс.

Финалисты конкурса показали высокий профессионализм в организации компетентного подхода в области сестринской деятельности и качество оказания сестринской помощи.

Финальный этап конкурса состоял из выполнения манипуляции в соответствии с ситуационной задачей. Для конкурсных заданий были отобраны манипуляции в соответствии с отраслевыми стандартами.

Оценка выполнения манипуляции проводилась по оценочному алгоритму – чек-листу, в котором каждое действие, выполненное согласно стандарта, оценивалось в один балл. Если конкурсант не выполнил необходимое действие – балл не начислялся.

Время, отведенное для выполнения задания, составляло 10 минут. Во время выполнения манипуляции проводилась видеотрансляция с записью.

Победители конкурса и призеры были определены по итоговой сумме баллов, состоящей из результатов тестирования второго этапа, оценки портфолио и баллов за выполнение манипуляции.

Победителям конкурса и призерам вручены дипломы, памятные призы и ценные подарки.

Победителем конкурса профессионального мастерства медицинских сестер военно-медицинских организаций Минобороны Российской Федерации центрального подчинения «Лучшая медицинская сестра - 2018» стала Анна Татаринова, медицинская сестра филиала № 3 ФГБУ «ГВКГ имени Н.Н.Бурденко» МО РФ.

2-е место – у Юлии Денисовой, медицинской сестры ФКУ «ЦВКГ имени П.В.Мандрыка» МО РФ, 3-е место заняла Наталья Киселева, медицинская сестра ФГБУ «12 КДЦ» МО РФ.