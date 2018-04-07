Зоозащитница обвинила Лондон в смерти питомцев Скрипаля

Глава британского отделения общества защиты животных PETA Элиза Аллен потребовала расследовать гибель домашних животных экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, который вместе со своей дочерью Юлией пострадал от отравления нервно-паралитическим веществом.

По словам Аллен, «смерть животных — еще одна трагедия в этой ужасной истории», но ответственность за нее лежит на британских властях», пишет газета The Independent.

Зоозащитница считает, что правоохранительные органы не имели права оставлять в опечатанном после следствия доме Скрипаля морских свинок, которые в результате скончались от обезвоживания из-за отсутствия воды и пищи.

Аллен считает, что следует провести экспертный анализ случившегося и сделать выводы на будущее, чтобы подобные истории не повторялись при расследовании каких бы то ни было дел с опечатыванием помещений.

У Скрипаля также был черный персидский кот, которого забрали для исследований в военную химическую лабораторию Портон-Даун, пытавшуюся установить происхождение использованного против экс-сотрудника ГРУ отравляющего вещества. После лабораторных анализов животное усыпили там же, в лаборатории.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что таким образом британские власти «убрали важных свидетелей», которых тем или иным способом лишили жизни, а затем кремировали, хотя эти животные могли стать источником улик в расследовании отравления.