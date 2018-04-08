14 апреля в Военной академии связи состоится Торжественное закрытие олимпиады «ИнфоТех Квест»

Показать меню
Актуально
СМИ: Макгрегор освобожден из под стражи за залог в 50 тысяч долларов - 23:24 СМИ: Макгрегор освобожден из под стражи за залог в 50 тысяч долларов Американские санкции бьют по гражданам США, заявили в МИД РФ - 23:28 Американские санкции бьют по гражданам США, заявили в МИД РФ В США объяснили расширение санкций «дестабилизирующим поведением» России - 23:30 В США объяснили расширение санкций «дестабилизирующим поведением» России Путин уволил одиннадцать генералов силовых ведомств - 23:30 Путин уволил одиннадцать генералов силовых ведомств Фестиваль «Артдокфест» может покинуть Россию - 23:30 Фестиваль «Артдокфест» может покинуть Россию Сергей Скрипаль пошел на поправку - 23:31 Сергей Скрипаль пошел на поправку Потепление мешает орхидеям обманывать пчел - 23:31 Потепление мешает орхидеям обманывать пчел США ввели санкции против 38 россиян из «кремлевского списка» - 23:31 США ввели санкции против 38 россиян из «кремлевского списка» В Польше совершено 39 нападений на украинцев за год  - 23:38 В Польше совершено 39 нападений на украинцев за год  Кейт Хадсон ждет третьего ребенка - 23:45 Кейт Хадсон ждет третьего ребенка Главнокомандующий ВМФ России поздравил «Санкт-Петербургское морское бюро - 23:52 Главнокомандующий ВМФ России поздравил «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» с 70-летием со дня создания Названа самая красивая банкнота 2017 года - 00:24 Названа самая красивая банкнота 2017 года Карпин против Семина, дерби ЦСКА – "Динамо", дебют Мусаева: стартует 25-й тур - 00:45 Карпин против Семина, дерби ЦСКА – Террористы координируются через мессенджеры — глава ФСБ - 00:52 Террористы координируются через мессенджеры — глава ФСБ Доказана польза растяжки для пожилых людей - 01:14 Доказана польза растяжки для пожилых людей Госдеп: Россия сама изолирует себя от западных стран - 01:24 Госдеп: Россия сама изолирует себя от западных стран СМИ узнали о гибели домашних животных Скрипаля - 01:38 СМИ узнали о гибели домашних животных Скрипаля
» » 14 апреля в Военной академии связи состоится Торжественное закрытие олимпиады «ИнфоТех Квест»

14 апреля в Военной академии связи состоится Торжественное закрытие олимпиады «ИнфоТех Квест»


Добавлено: 08 апр 2018 в 21:52, Категория: Общество
14 апреля в Военной академии связи состоится Торжественное закрытие олимпиады «ИнфоТех Квест»

Основными целями Олимпиады являются: выявление и развитие у обучающихся профильных творческих способностей; создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; пропаганда научных знаний; популяризация IT-отрасли среди молодежи.

«ИнфоТех Квест» – интегрированная олимпиада, охватывающая сразу несколько сфер – физику, информатику и математику, и проводимая в увлекательной форме квеста. Каждое задание олимпиады представляет собой интерактивную натурную или компьютерную модель кого-либо процесса или устройства. Задача участника олимпиады научиться работать с данной моделью и выполнить несколько поставленных перед участником заданий с помощью манипулирования моделью. При этом ответом на задание является конечное состояние модели, которое в автоматическом режиме анализируется и оценивается тестирующей системой.

Олимпиада состоит из 4-5 тематических заданий, каждое из которых проводится в одной из специализированных аудиторий Кадетского корпуса. Перерывы между этапами квеста приглашенные ребята проводят в творческой компании курсантов Военной академии связи.


Материалы по теме:

Военная академия связи представит 2 команды на межвузовском этапе IV Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по математике
На базе Пансиона воспитанниц Минобороны России стартовала VII Всеармейская олимпиада по иностранному языку
На базе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского пройдет региональная олимпиада по теоретической механике
Минобороны проведет олимпиаду из трех туров для учеников 5-10 классов
Добавлено: 08 апр 2018 в 21:52, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Направлявшийся на Украину танкер разрушил исторический особняк в Стамбуле (ФОТО)

Направлявшийся на Украину танкер разрушил исторический особняк в Стамбуле (ФОТО)

Как можно зарабатывать в интернете

Как можно зарабатывать в интернете

Украинские школьники получили золотые медали на конкурсе научных разработок в Китае

Украинские школьники получили золотые медали на конкурсе научных разработок в Китае

Голландия решила усилить контроль на границе с Германией после ЧП

Голландия решила усилить контроль на границе с Германией после ЧП

Новости России
еще новости
Лондону следовало бы бесплатно выдать визу Виктории Скрипаль — Захарова

Лондону следовало бы бесплатно выдать визу Виктории Скрипаль — Захарова

СМИ разместили в сети снимки новых LADA Granta и LADA XRAY

СМИ разместили в сети снимки новых LADA Granta и LADA XRAY

Официальный визит делегации Госдумы в Тегеран состоится 8 апреля

Официальный визит делегации Госдумы в Тегеран состоится 8 апреля

Виктория Скрипаль попросила Мэй помочь ей с получением визы

Виктория Скрипаль попросила Мэй помочь ей с получением визы

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Кейт Хадсон объявила о беременности

Кейт Хадсон объявила о беременности

Алексей Ход был искренним и честным на проекте

Алексей Ход был искренним и честным на проекте

Оксана Фандера, Екатерина Климова, Элвис Пресли и другие звезды с цыганскими корнями

Оксана Фандера, Екатерина Климова, Элвис Пресли и другие звезды с цыганскими корнями

Обязательно к посещению: выставка молодых дизайнеров в ЦДХ

Обязательно к посещению: выставка молодых дизайнеров в ЦДХ

Новости политики
еще новости
Пасхальное послание патриарха

Пасхальное послание патриарха

Российские С-400 в Сирии приведены в полную боевую готовность

Российские С-400 в Сирии приведены в полную боевую готовность

СМИ: Американскому дипломату сломали нос из-за шутки о Сталине

СМИ: Американскому дипломату сломали нос из-за шутки о Сталине

Британский журналист на вопрос о силе процитировал фильм «Брат-2»

Британский журналист на вопрос о силе процитировал фильм «Брат-2»

Новости экономики
еще новости
Европа отказалась поддержать «Северный поток-2» и намерена дожать РФ по украинскому транзиту

Европа отказалась поддержать «Северный поток-2» и намерена дожать РФ по украинскому транзиту

Трамп запустил новый виток торговой войны с Китаем

Трамп запустил новый виток торговой войны с Китаем

«Все падает, ситуация и без того нехорошая»: в Латвии испугались ответа Москвы на последнее решение Риги

«Все падает, ситуация и без того нехорошая»: в Латвии испугались ответа Москвы на последнее решение Риги

Кампания TokenGo - это проект который собирается вывести на новый уровень криптографическое сообщество.

Кампания TokenGo - это проект который собирается вывести на новый уровень криптографическое сообщество.

Новости общества
еще новости
14 апреля в Военной академии связи состоится Торжественное закрытие олимпиады «ИнфоТех Квест»

14 апреля в Военной академии связи состоится Торжественное закрытие олимпиады «ИнфоТех Квест»

Разведывательные подразделения на Южном Урале соревновались в мастерстве маскировки при организации засады

Разведывательные подразделения на Южном Урале соревновались в мастерстве маскировки при организации засады

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский ответил на вопросы газеты «Красная звезда»

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский ответил на вопросы газеты «Красная звезда»

Сегодня, 8 апреля 2018 года в России отмечают День сотрудников военных комиссариатов

Сегодня, 8 апреля 2018 года в России отмечают День сотрудников военных комиссариатов

Происшествия
еще новости
В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

Новости Украины
еще новости
ФСБ устроила вооруженную провокацию в Крыму

ФСБ устроила вооруженную провокацию в Крыму

Канадские биологи решили «загадку» курицы и яйца

Канадские биологи решили «загадку» курицы и яйца

Моряки из Индонезии поймали существо с человеческими зубами

Моряки из Индонезии поймали существо с человеческими зубами

«Заплатите большую цену»: Трамп пригрозил Путину из-за химатаки в Сирии

«Заплатите большую цену»: Трамп пригрозил Путину из-за химатаки в Сирии

Мировые новости
еще новости
Доказана польза растяжки для пожилых людей

Доказана польза растяжки для пожилых людей

Пожар в Харькове: есть погибший

Пожар в Харькове: есть погибший

Трагедия в Донецкой области: есть погибший

Трагедия в Донецкой области: есть погибший

"Перемирие" на Донбассе: оккупанты палят по позициям ВСУ на всех направлениях




Лента новостей
США допустили удар по армии Асада из-за химатаки в Думе - 20:40 США допустили удар по армии Асада из-за химатаки в ДумеМИД РФ пообещал ответить на новые санкции США - 20:39 МИД РФ пообещал ответить на новые санкции СШАДамаск ответил на обвинения в применении химоружия - 20:39 Дамаск ответил на обвинения в применении химоружияПамятник Дмитрию Хворостовскому установят в парке Зарядье - 20:39 Памятник Дмитрию Хворостовскому установят в парке ЗарядьеВ московском метро погибла пассажирка - 20:38 В московском метро погибла пассажирка«Чем же провинился ты, котейка», — лидер российской группы посвятил стихотворение коту Скрипалей - 20:10 «Чем же провинился ты, котейка», — лидер российской группы посвятил стихотворение коту Скрипалей (ВИДЕО)Искусственные цветы для кладбища вызывают рак - 20:06 Искусственные цветы для кладбища вызывают рак"Теперь нет фальшивок, а есть реальный чемпион UFC". Победа Нурмагомедова в цитатах - 19:49 МИД Ирана: Заявления США о химатаке в Сирии — заговор против Асада - 19:38 МИД Ирана: Заявления США о химатаке в Сирии — заговор против АсадаМоряки из Индонезии поймали существо с человеческими зубами - 19:28 Моряки из Индонезии поймали существо с человеческими зубамиКейт Хадсон объявила о беременности - 19:24 Кейт Хадсон объявила о беременностиГеркус: "Локомотив" доминировал на протяжении всего матча ЧР с "Ростовом" - 19:00 Геркус: Лондону следовало бы бесплатно выдать визу Виктории Скрипаль — Захарова - 18:45 Лондону следовало бы бесплатно выдать визу Виктории Скрипаль — ЗахароваТрамп опроверг отставку главы аппарата Белого дома - 18:31 Трамп опроверг отставку главы аппарата Белого дома
Последние новости
Один из энергоблоков Запорожской АЭС отключили от сети - 23:17 Один из энергоблоков Запорожской АЭС отключили от сети ФСБ устроила вооруженную провокацию в Крыму - 22:52 ФСБ устроила вооруженную провокацию в Крыму «Игра на опережение» — Россия созывает экстренное заседание СОВБЕЗа ООН - 22:38 «Игра на опережение» — Россия созывает экстренное заседание СОВБЕЗа ООН Глава СКР рассказал о тысячах жалоб на подчиненных - 22:18 Глава СКР рассказал о тысячах жалоб на подчиненных ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина - 22:17 ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина Девять стран призвали Совбез ООН собраться из-за Сирии - 22:16 Девять стран призвали Совбез ООН собраться из-за Сирии Пасхальное послание патриарха - 22:14 Пасхальное послание патриарха Посольство РФ в Лондоне прокомментировало статью о предложении Скрипалям поселиться в США - 22:00 Посольство РФ в Лондоне прокомментировало статью о предложении Скрипалям поселиться в США 14 апреля в Военной академии связи состоится Торжественное закрытие олимпиады «ИнфоТех Квест» - 21:52 14 апреля в Военной академии связи состоится Торжественное закрытие олимпиады «ИнфоТех Квест» Уже 9 стран требуют срочного созыва СОВБЕЗа ООН по Сирии - 21:49 Уже 9 стран требуют срочного созыва СОВБЕЗа ООН по Сирии Лучший снайпер плей-офф КХЛ Григоренко: голы в 6-й игре со СКА – пока главные в жизни - 21:28 Лучший снайпер плей-офф КХЛ Григоренко: голы в 6-й игре со СКА – пока главные в жизни Российские С-400 в Сирии приведены в полную боевую готовность - 21:16 Российские С-400 в Сирии приведены в полную боевую готовность Канадские биологи решили «загадку» курицы и яйца - 21:04 Канадские биологи решили «загадку» курицы и яйца
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"