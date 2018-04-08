Друзья, вот и подошло моё участие в проекте «Дом 2» к своему нелогическому завершению! Не держу ни на кого обиды или зла. Понимаю, что это шоу, где далеко не всё зависит только от одного тебя + это определенная борьба и все держатся за свои места по максимуму и с разными подходами (кто-то адекватными, кто-то крысиными)! Но Я знаю одно, что я был честен, был искренен с каждым из участников, с редакторами, водителями, администраторами, ведущими! Поэтому я ни о чем не жалею, ни об одном своем действии и сказанном слове! В любом случае это был хоть и короткий, но бесценный опыт для меня, которому я все равно благодарен!
АктуальноКасаткина проиграла Гёргес в четвертьфинале теннисного турнира в Чарльстоне - 20:07 Британия отказала в визе племяннице Скрипаля - 20:14 Джей-Зи об отношениях с Бейонсе после измены: "Мы пережили тяжелые годы терапии" - 20:56 Пользователи сети микроблогов Twitter по всему миру сообщают о сбоях в ее работе - 21:21 Два "Зенита" поборются за победу в финале плей-офф мужского ЧР по волейболу - 21:52 Военные строители в преддверии Всемирного дня авиации и космонавтики провели - 22:03 Аваков: освобождение Донбасса будет полицейской операцией - 22:07 Спасём образование! Петиция в поддержку образовательных стандартов и министра - 22:17 В Москву доставили обвиняемого в банковской афере на 230 млн рублей - 22:21 Племянница Скрипаля предположила утаивание чего-то Лондоном - 22:21 Захарова потребовала объяснений из-за невыдачи визы племяннице Скрипаля - 22:21 Банкнота в 2000 рублей проиграла конкурс на звание самой красивой - 22:22 Reuters сообщил о переброске российских наемников в Сирию через Ростов - 22:22 Дело о гибели упавшего с трапа в Пулково ребенка закрыли за примирением сторон - 22:22 Барабанов: отчаяния нет, в серии с ЦСКА надо проявлять характер - 23:00 Ловко выкрутились: Британия обосновала отказ в выдаче визы сестре Юлии Скрипаль - 23:03
Новости » Шоу-бизнес » Алексей Ход был искренним и честным на проекте
Алексей Ход был искренним и честным на проекте
Добавлено: 08 апр 2018 в 18:07, Категория: Шоу-бизнес
Материалы по теме:
Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 08 апр 2018 в 18:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
Добавить комментарий
Популярное на сегодняеще новости
Новости Россииеще новости
Новости шоу-бизнесаеще новости
Новости политикиеще новости
Новости экономикиеще новости
«Все падает, ситуация и без того нехорошая»: в Латвии испугались ответа Москвы на последнее решение Риги
Новости обществаеще новости
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский ответил на вопросы газеты «Красная звезда»
Происшествияеще новости
Новости Украиныеще новости
Мировые новостиеще новости
Лента новостей
Трамп обвинил Путина в поддержке «Зверя Асада» - 17:42 МИД РФ обвинил США в поисках предлога для удара по Сирии - 17:42 Украина опровергла договоренность о возвращении экипажа «Норда» - 17:42 СМИ сообщили о предотвращении теракта в Берлине - 17:42 Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова - 17:42 Отсутствие террористического следа в Мюнстере подтверждено - 17:41 Украина получит от МВФ меньшую сумму, чем рассчитывала - 17:25 Канадская компания предложила для снятия стресса «яйца для размышления» - 17:21 Белый дом не исключает войны против Сирии - 17:17 Тренер "Тосно" Парфёнов: не собираемся сдаваться в борьбе за выживание в РФПЛ - 16:52 Сегодня, 8 апреля 2018 года в России отмечают День сотрудников военных комиссариатов - 16:42 Постпред Порошенко: Экипажу «Норда» пытаются передать украинские паспорта - 16:31 Обязательно к посещению: выставка молодых дизайнеров в ЦДХ - 16:28 В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие - 15:57
Последние новости
"Теперь нет фальшивок, а есть реальный чемпион UFC". Победа Нурмагомедова в цитатах - 19:49 МИД Ирана: Заявления США о химатаке в Сирии — заговор против Асада - 19:38 Моряки из Индонезии поймали существо с человеческими зубами - 19:28 Кейт Хадсон объявила о беременности - 19:24 Геркус: "Локомотив" доминировал на протяжении всего матча ЧР с "Ростовом" - 19:00 Лондону следовало бы бесплатно выдать визу Виктории Скрипаль — Захарова - 18:45 Трамп опроверг отставку главы аппарата Белого дома - 18:31 СМИ рассказали о компромиссе властей Сирии с боевиками по пленным - 18:31 Подозреваемые устроили бунт в Николаевском СИЗО – СМИ - 18:29 Секретный бункер США атакуют полчища мух (ВИДЕО) - 18:24 «Заплатите большую цену»: Трамп пригрозил Путину из-за химатаки в Сирии - 18:21 Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ - 18:10 Алексей Ход был искренним и честным на проекте - 18:07