Алексей Ход был искренним и честным на проекте

Друзья, вот и подошло моё участие в проекте «Дом 2» к своему нелогическому завершению! Не держу ни на кого обиды или зла. Понимаю, что это шоу, где далеко не всё зависит только от одного тебя + это определенная борьба и все держатся за свои места по максимуму и с разными подходами (кто-то адекватными, кто-то крысиными)! Но Я знаю одно, что я был честен, был искренен с каждым из участников, с редакторами, водителями, администраторами, ведущими! Поэтому я ни о чем не жалею, ни об одном своем действии и сказанном слове! В любом случае это был хоть и короткий, но бесценный опыт для меня, которому я все равно благодарен!