Алена Савкина рассказала о новорожденной племяннице

Оля так счастлива! Я сама счастлива, смотрела прямой эфир, плакала. Я когда услышала эти первые крики, сильно расплакалась. Это такое счастье! У нас прилетела мама, чтобы Олю поддержать. Я пока болею, но надеюсь, что скоро выздоровею и лично познакомлюсь с лялечкой.Мы с ней общаемся, списываемся постоянно. Когда она была, бедная, в больнице еще, говорила: «Не могу, трое суток не спала, тяжело, плачу». Они там с Димкой в роддоме по два часа по очереди спали! Очень тяжело, конечно. Но она очень рада. Говорит, принцесса родилась длинноволосая, на Димку похожа.Я тут с мамой разговаривала, у нас Ольга тоже родилась с волосами. Мама говорит, когда ей принесли Олю: «Я обалдела, волосатый ребенок! Ты-то вообще лысая была, а Оля волосатая родилась». И у Оли тоже лялечка длинноволосая.