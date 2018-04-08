"Атланта" обыграла в гостях "Бостон" в матче НБА

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Баскетболисты "Атланты Хокс" в гостях одержали победу над "Бостон Селтикс" в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Бостоне, завершилась поражением хозяев со счетом 106:112 (31:24, 27:25, 24:27, 24:36). В составе победителей самым результативным стал Торин Принс, который набрал 33 очка. У "Бостона" больше всех очков набрал Джейсон Тейтум (19).

В другом матче "Индиана" обыграла в гостях "Шарлотт" со счетом 123:117 (31:25, 39:32, 25:24, 28:36). "Филадельфия" дома взяла верх над "Далласом" - 109:97 (28:20, 33:28, 24:28, 24:21).