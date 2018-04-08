"Бостон" обыграл "Оттаву" в НХЛ, Худобин признан первой звездой матча

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Бостон Брюинз" обыграли "Оттаву Сенаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Субботняя игра в Бостоне завершилась победой хозяев со счетом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1). В составе "Брюинз" шайбы забросили Давид Пастрняк (29-я минута), Томми Уинджелс (29-я), Дэнтон Хайнен (38-я), Ноэль Аккьяри (59-я) и Дэвид Бейкс (60-я). У "Оттавы" дубль сделал Райан Дзингел (13-я, 48-я).

Российский вратарь "Бостона" Антон Худобин отразил 26 из 28 бросков и был признан первой звездой матча.

"Бостон" набрал 112 очков в 81 игре и занимает второе место в Восточной конференции, отставая на один балл от "Тампы Бэй Лайтнинг", которая провела 82 матча. В заключительной встрече в рамках регулярного чемпионата "Брюинз" 8 апреля примут "Флориду Пантерз", которая уже не поднимется выше девятого места на Востоке. "Оттава" завершила сезон на 15-й строчке на Востоке.

Результаты других субботних матчей:

"Детройт Ред Уингз" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1),

"Флорида Пантерз" - "Баффало Сейбрз" - 4:3 (3:0, 0:0, 1:3),

"Торонто Мейпл Лифс" - Монреаль Канадиенс" - 4:2 (1:0, 0:1, 3:1),

"Каролина Харрикейнз" - "Тампа Бэй Лайтнинг" - 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0),

"Виннипег Джетс" - "Чикаго Блэкхокс" - 4:1 (1:0, 3:1, 0:0),

"Нэшвилл Предаторз" - "Коламбус Блю Джекетс" - 4:2 (3:0, 0:1, 1:1),

"Колорадо Эвеланш" - "Сент-Луис Блюз" - 5:2 (1:0, 2:1, 2:1),

"Аризона Койотис" - "Анахайм Дакс" - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1),

"Калгари Флэймз" - "Вегас Голден Найтс" - 7:1 (3:0, 3:1, 1:0).