Бывший сотрудник Cambridge Analytica заявил, что данные из Facebook могут хранить в любой стране

Экс-сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли считает, что данные о пользователях социальной сети Facebook, собранные компанией, могут хранить где угодно в мире. Об этом он рассказал в интервью каналу NBC.

Уайли спросили может ли Facebook совершить проверку и узнать, сколько именно данных получила Cambridge Analytica и кто имел к ним доступ. Он ответил отрицательно. Проведение ряда проверок для этого – не самый простой процесс. По его мнению, это почти невозможно.

В прошлом месяце The New York Times сообщила, что частная компания, которая использует технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампания в Интернете, Cambridge Analytica собрала личную информацию свыше 50 миллионов пользователей Facebook для создания механизма анализа политических предпочтений избирателей.

Глава Facebook Марк Цукерберг извинился за случившееся и пообещал, что компания предпримет все возможные меры, чтобы это больше не повторилось.

Однако, согласно результатам опроса агентства Reuters, большая часть американцев уверена, что компания Facebook не придерживается законов о защите личной информации пользователей и относится к этой социальной сети с недоверием.