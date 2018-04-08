Чайка пообещал раскрыть подробности дел Березовского и Литвиненко

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в интервью телеканалу НТВ заявил, что его ведомство намерено обнародовать важные данные, касающиеся предпринимателя Бориса Березовского, бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и других лиц.

Чайка заявил: «Мы проведем брифинг для прессы и предадим гласности фактические обстоятельства, установленные в ходе следствия по уголовному делу о незаконном получении Борисом Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании» (цитата по «Интерфаксу»).

Генпрокурор пообещал, что будут обнародованы «копии отдельных документов из переписки с МВД Великобритании, в том числе, и с Терезой Мэй, которая в тот период возглавляла министерство» — «эти материалы прямо указывают на то, что британские власти знали о ложном характере заявления относительно покушения на Березовского, но все равно предоставили ему статус беженца».

Что касается дела Литвиненко, Чайка сообщил: «Кроме того, мы доказали, что в МВД Великобритании еще за несколько месяцев до смерти Литвиненко знали об угрозе его безопасности, а также безопасности других лиц, но никаких мер для их защиты принято не было».

Брифинг, на котором Генпрокуратура представит заявленные документы и данные, запланирован на 9 апреля.