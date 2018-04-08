Чайка пообещал раскрыть подробности по делу Литвиненко

Генеральная прокуратура 9 апреля проведёт брифинг для прессы, на котором будут раскрыты обстоятельствами дела Александра Литвиненко, отравленного в Лондоне в 2006 году. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Чайка.

По его словам, на мероприятии работникам СМИ расскажут «подробности по делу о смерти Литвиненко, которое вели российские следователи, а также прокуратура города Гамбурга». «Все эти обстоятельства подтверждены и британскими правоохранительными органами, но власти Великобритании замалчивают и искажают их», — сказал Чайка в эфире передачи «Итоги недели» на НТВ.

Генпрокурор отметил, что у России есть доказательства того, что британское МВД ещё за несколько месяцев до смерти Литвиненко знало об угрозе, но не предприняло никаких мер защиты.

Также Чайка добавил, что прокуратура намерена передать гласности данные следствия о незаконном получении Борисом Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании. «Мы пойдём на беспрецедентный шаг и обнародуем копии отдельных документов из переписки с МВД Великобритании, в том числе (с премьер-министр Великобритании — Прим. ПГ) Терезой Мэй, которая в тот период возглавляла МВД. Эти материалы прямо указывают на то, что британские власти знали о ложном характере заявлений относительно подготовки покушения на Березовского, но всё равно предоставили ему статус беженца», — подчеркнул он.

Чайка пояснил, что на эти действия Россия пойдёт из-за голословных обвинений в свой адрес по делу Скрипалей. Он пояснил, что нынешняя ситуация является копией того, что происходило при расследовании дел о покушении на Бориса Березовского и об убийстве Александра Литвиненко.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены химическим веществом в городе Солсбери в начале марта. В Великобритании практически сразу объявили, что Россия «с высокой вероятностью» причастна к инциденту. Однако доказательств этим обвинениям предъявлено не было. Более того, британские химички не смогли установить, что страной происхождения газа, которым были отправлены Скрипали, является Россия.

Яндекс.Дзенв Telegram

Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Мюнстере

День 8 апреля в истории

Кто родился 8 апреля