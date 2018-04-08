ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина

Московский хоккейный клуб ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в шестом матче полуфинальной серии play-off Западной конференции Континентальной хоккейной лиги и вышел в финал Кубка Гагарина.

Игра завершилась в овертайме со счетом 3:2. За победителей шайбы забросили Никита Нестеров и Михаил Григоренко, за СКА — Никита Гусев и Илья Ковальчук.

В финале Кубка Гагарина ЦСКА предстоит встретиться с казанским «Ак Барсом», который одержал победу в полуфинале Восточной конференции над челябинским «Трактором».