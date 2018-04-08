Дамаск ответил на обвинения в применении химоружия

Министерство иностранных дел Сирии прокомментировало заявления западных неправительственных организаций о применении сирийскими правительственными войсками химического оружия в городе Дума, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что подобные обвинения стали «скучным и неэффективным процессом, за исключением ряда стран, которые торгуют кровью мирного населения и поддерживает терроризм в Сирии» (цитата по РИА Новости).

МИД Сирии напомнил, что подобные обвинения возникают всякий раз, как только сирийская армия начинает успешную военную операцию против террористов.

Использование химоружия остается на совести террористов, утверждают власти Сирии: «Использование химического оружия в Гуте террористическими группами было запланировано, информация об этом была достоверная и подтвержденная, и сирийское руководство об этом предупреждало».