День 8 апреля в истории

Православная Пасха или Христово Воскресение.

Это главный праздник православных христиан.

Дата празднования Пасхи ежегодно исчисляется по лунно-солнечному календарю. Она отмечается в первое воскресенье, следующее за первым полнолунием после весеннего равноденствия — между 4 апреля и 8 мая.

День сотрудников военных комиссариатов.

Профессио­нальный праздник Вооруженных Сил РФ, установленный указом Президента РФ от 31 мая 2006 года.

В этот день, ровно сто лет назад, Совет народных комиссаров РСФСР принял «Декрет об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам». В течение года были созданы 7 окружных, 39 губернских, 385 уездных и 7 тысяч волостных военных комиссариатов.

Сейчас, по данным Минобороны РФ, в России работают более 80 военкоматов.

День войск противовоздушной обороны.

Учреждён указом Президента РФ от 31 мая 2006 года. Отмечается во второе воскресенье апреля.

Впервые праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1975 года и отмечался 11 апреля. В 1980 году празднование Дня войск ПВО было перенесено на второе воскресенье апреля.

Международный день цыган.

В этот день, в 1971 году, в Лондоне состоялся первый Всемирный конгресс, на котором был создан Международный союз цыган. В настоящее время организация объединяет цыганские общественные организации более 40 стран мира.

Цыгане проживают в Европе, Южной Азии и даже в Северной Африке, Северной и Южной Америке и Австралии. Численность цыган в мире составляет около 18 миллионов человек.

День российской анимации

В этот день, в 1912 году, состоялась премьера первого отечественного мультипликационного фильма. Зрители увидели немой кукольный фильм режиссёра и оператора Владислава Старевича «Прекрасная Люканида».

100 лет назад (1918) российский триколор был заменен красным флагом.

После Октябрьской революции в качестве государственного флага использовалось прямоугольное красное полотнище без надписей и эмблем. Но его вид не был установлен никакими нормативными документами. Выступая на собрании фракции большевиков ВЦИКа, Яков Свердлов, предложил сделать «наш боевой флаг нашим национальным флагом». Предложение было принято единогласно — исторический триколор был заменен красным флагом.

В Венгрии пройдут парламентские выборы.

Жителям страны предстоит избрать 199 членов Государственного собрания. Венгерский парламент формируется по смешанной системе: 106 мест распределяется по одномандатным округам, а 93 — по партийным спискам.

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