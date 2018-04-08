Денег нет: Украина получит от МВФ меньше, чем рассчитывала

Правительство Украины получит от Международного валютного фонда в 2018 году меньше денег, чем планировалось.

Об этом сообщает Министерство экономического развития Украины.

В министерстве отметили, что получат в этом году лишь 1,5 миллиарда долларов.

Отметим, что согласно предыдущему прогнозу, Украина планировала получить от Фонда 3,5 миллиарда долларов.

Ждёт Украина поступлений от МВФ и в 2019–2021 годах.

В 2019 году, согласно прогнозам, от МВФ удастся получить 2 млрд долларов (предыдущий прогноз — 3,4 млрд), в 2020 — 1,5 млрд долларов (предыдущий прогноз — 3,3 млрд), а в 2021 — лишь 1 млрд долларов.