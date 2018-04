Девять стран призвали Совбез ООН собраться из-за Сирии

Девять стран призвали созвать в понедельник экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с сообщениями о химической атаке в сирийском городе Дума, сообщает постпредство Великобритании при ООН в своем твиттере.

В сообщении говорится: «Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар призвали провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения сообщений об атаке с использованием химического оружия в Сирии».

UK, France, US, Poland, Netherlands, Sweden, Kuwait, Peru and Cote d’Ivore have called an emergency meeting of #UNSC to discuss reports of chemical weapons attack in #Syria. Meeting expected on Monday.

— UK at the UN ?? (@UKUN_NewYork) 8 апреля 2018 г.

Ожидается, что заседание Совбеза пройдет 9 апреля.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что президент РФ Владимир Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку «Зверя Асада», а в Белом доме не исключили, что ответом на химатаку может стать ракетный удар по войскам Башара Асада.