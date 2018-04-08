Экипаж «Норда» не выпустили с Украины

Украинские пограничники воспрепятствовали попыткам членов экипажа российского судна «Норд» выехать из страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Владимира Войтюка, который представляет интересы моряков.

Юрист уточнил, что россияне ехали в дипломатических автомобилях РФ, имея при себе временные удостоверения для выезда за границу: «Пограничная служба добилась того, чтобы экипаж вышел из автомобилей, после чего на них составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы и вернули на территорию Украины».

После этого морякам позволили покинуть пункт пропуска: «Экипаж будет находиться в Харькове. После выходных их будут вызывать в суд по составленным протоколам»,— добавил адвокат.

При этом владелец сейнера заявил, что украинская сторона дала гарантию, что члены экипажа рыболовного судна «Норд» покинут Украину через пропускной пункт на границе с Крымом.

Ранее украинские власти выпустили из-под стражи моряков с сейнера «Норд», арестованного за нарушение морской границы, и обязали 10 апреля явиться на допрос по уголовному делу в отношении их капитана Владимира Горбенко. В Москве задержание российских моряков охарактеризовали как пиратство. ФСБ РФ возбудила в отношении украинских пограничников уголовное дело об угоне водного транспорта.