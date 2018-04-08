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» » Французский "Бурж" поднял под своды своей арены футболку баскетболистки Корстин

Французский "Бурж" поднял под своды своей арены футболку баскетболистки Корстин


Добавлено: 08 апр 2018 в 04:21, Категория: Спорт
Французский "Бурж" поднял под своды своей арены футболку баскетболистки Корстин

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Французский "Бурж" отметил вклад в свою историю бывшей баскетболистки сборной России Илоны Корстин, которая ныне является гендиректором Единой лиги ВТБ, подняв под своды домашней арены футболку с фамилией россиянки.

"Спасибо "Буржу" за то, что помнят и ценят мой вклад в историю побед клуба", - написала Корстин в своем Twitter под фото с футболкой с ее фамилией и номером 10.

Merci Bourges @BourgesBasket pour la remise de mon maillot parmi les l?gendes de tango???Спасибо Буржу, за то что помнят и ценят мой вклад в историю побед клуба. pic.twitter.com/e4DNVMklrd

— Ilona Korstin (@IlonaK10) 7 апреля 2018 г.

Французский клуб в этом году отмечает 50-летие и вспоминает лучших игроков в истории команды. Корстин играла за "Бурж" с 1998 по 2003 годы и становилась вместе с командой победителем женской Евролиги в 2001 году.

За свою баскетбольную карьеру Корстин трижды выигрывала Евролигу (2001, 2005, 2010). Она также является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (Афины-2004 и Пекин-2008), трехкратным чемпионом Европы (2003, 2007, 2011) и двукратным серебряным призером ЧМ (2002 и 2006) в составе сборной России.


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Добавлено: 08 апр 2018 в 04:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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