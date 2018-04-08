ФСБ устроила вооруженную провокацию в Крыму

Представители ФСБ в пятницу, 6 апреля, ворвались в мечеть села Павловка Джанкойского района аннексированного Крыма. Об этом в воскресенье, 8 апреля, сообщает Крымская солидарность на своей странице в соцсети Facebook.

Сотрудники ФСБ сообщили, что в этом помещении якобы проводятся «какие-то экстремистские мероприятия».

«Около 20 человек с автоматами окружили мечеть и не позволяли покинуть помещение, пока каждого из мусульман не допросят», — говорится в видео Крымской солидарности.

«После молитвы они нас всех остановили возле двери и начали нас снимать, там было где-то 4 или 5 камер. Были люди в масках, сотрудники ФСБ, с автоматами, пистолетами, наручниками, электрошокерами», — рассказал мужчина, который посетил мечеть.

«Кто был в шапках — снимали их, показывали, что там было. Ощупывали всех, искали острые предметы. Естественно, ни у кого ничего не нашли. Потом они начали выводить на улицу, писали протокол. Спрашивали у других, с какого времени мы тут молимся, кто посещает мечеть. Потом нам сказали подписаться», — поведал он. Мужчина заявил, что расценивает этот акт ФСБ как очередное давление и запугивание, поскольку если бы они хотели что-то узнать, то могли бы сделать это цивилизованно.

«Подобный тотальный контроль обескураживает членов мусульманской общины и вызывает гнев мусульман Крыма», — говорится в сообщении.

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