Геркус: "Локомотив" доминировал на протяжении всего матча ЧР с "Ростовом"

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Вероника Столбунова. Футболисты московского "Локомотива" доминировали на протяжении всего матча 25-го тура чемпионата России с "Ростовом", заявил президент железнодорожников Илья Геркус.

Лидер Российской футбольной премьер-лиги "Локомотив" обыграл "Ростов" в матче 25-го тура. Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Москве, завершилась победой железнодорожников со счетом 1:0. Гол на 47-й минуте забил Джефферсон Фарфан. "Локомотив", набравший 52 очка, опережает идущий на втором месте московский "Спартак" на пять очков.

"Отрыв вернулся, мы снова встали на рельсы. Сегодня мы доминировали всю игру. Реализовали свой момент. У нас отличное настроение. Судейство мы не комментируем, но могу сказать, что ошибок было намного больше обычного", - сказал Геркус журналистам.

Также президент "Локомотива" рассказал, что ведутся переговоры со всеми игроками, у которых заканчиваются контракты после текущего сезона.

"Переговоры с (Мануэлом) Фернандешем ведутся. Мы со всеми игроками, у которых заканчиваются контракты, находимся в контакте. К концу сезона вы уже точно всё узнаете", - добавил Геркус.