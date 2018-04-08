Глава СКР рассказал о тысячах жалоб на подчиненных

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе встречи со студентами Санкт-Петербургского государственного университета рассказал, что получает по 1,5 тысячи жалоб в неделю на своих подчиненных, сообщает «Фонтанка».

При этом Бастрыкин заявил, что считает разговоры о ликвидации СКР преждевременными: «Мы слишком мало работали, чтобы делать скоропалительные выводы о ликвидации».

Напомним, в конце 2017 года в СМИ появились сообщения о том, что весной 2018 года Следственный комитет России ждет масштабное реформирование: возвращение СКР под полный контроль прокуратуры либо расформирование Следственного комитета.

Комментируя сообщения о возможном реформировании, глава СКР заявил, что не готов возглавить объединенное силовое ведомство, если таковое будет создано: «Я сказал, что лично не готов».