Голландия решила усилить контроль на границе с Германией после ЧП

Правительство Нидерландов следит за происходящим после происшествия в Мюнстере. Город находится в часе езды на машине от Нидерландов. В стране приняли решение усилить контроль на границе с Германией.

7 апреля в Мюнстере на нескольких человек наехал пикап. Трое погибли. Среди них водитель, который покончил с собой. По последним данным, 20 человек пострадали. У шести из них тяжелые травмы.

В социальной сети Twitter координатор по безопасности и борьбе с терроризмом Нидерландов Дик Схооф сообщил, что в Голландии следят за ситуацией и пытаются проверить не затронуло ли произошедшее их граждан.