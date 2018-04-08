Госдеп обвинил Россию в применении химоружия армией Асада

Госдепартамент США опубликовал официальное заявление, в котором возлагает на Россию ответственность за применение войсками Башара Асада химического оружия в Сирии. Заявление приводит Reuters.

В заявлении, опубликованном вслед за сообщением сирийским повстанцев о применении силами Асада химоружия в Восточной Гуте и гибели не менее 35 мирных жителей, говорится: «Предыдущие применения режимом химического оружия против собственного народа не оспариваются. Россия, в конечном итоге, несет ответственность за бесчеловечное использование химического оружия против множества сирийцев».

Между тем сирийское государственное информагентство SANA утверждает, что правительственная армия успешно продвигается вперед и «не нуждается в использовании каких-либо отравляющих веществ для достижения победы над террористами».