ГПСУ: Экипаж «Норда» не выпустили из Украины

Экипаж российского траулера «Норд» пытался покинуть территорию Украины через КПП «Гоптовка», но не был пропущен в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в Facebook.

«Команда судна «Норд» не пропущена в Россию через пункт пропуска «Гоптовка». Команда судна «Норд», которое было задержано украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море, попыталась покинуть территорию Украины сегодня ночью через автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине», — сказано в публикации.

Как передает РБК-Украина, представитель Керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шепелева заявила, что украинская сторона дала гарантию владельцу «Норда», что экипаж пропустят через КПП «Чонгар».

«Украинская сторона гарантирует переход в Крым через Чонгар по выданным российской стороной команде документам, для обеспечения перехода выделена группа пограничников», — сказала Шепелева.

Ранее сообщалось, что жкипаж судна «Норд» был отпущен на свободу.

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