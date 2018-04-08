Хабиб Нурмагомедов стал первым российским чемпионом UFC

Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в истории UFC (Ultimate Fighting Championship). На арене Barclays Center в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 223 29-летний россиянин одержал победу в бою за чемпионский титул в легком весе.

Соперником Нурмагомедова был американец Эл Яквинта. По завершении боя все три судьи отдали победу Нурмагомедову: 50:44, 50:43, 50:43.

Таким образом, российский боец одержал 26-ю победу на профессиональном ринге из 26 проведенных боев.

Undisputed. Undefeated.#AndNew lightweight champion of the world | @TeamKhabib pic.twitter.com/BorwmI6QtZ

— UFC (@ufc) 8 апреля 2018 г.