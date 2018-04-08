«Игра на опережение» — Россия созывает экстренное заседание СОВБЕЗа ООН

Завтра, 9 апреля, РФ созывает экстренное заседание СОВБЕЗа ООН на тему угроз международному миру и безопасности.

Об этом сообщает постпредство России при международной организации.

Заседание, инициатором которого выступает Россия, должно состояться около 22.00 по московскому времени.

Сразу же после её окончания СБ ООН обсудит ситуацию в Сирии.

Представляется, что таким образом РФ делает «упреждающий дипломатический удар» после голословных обвинений Запада в отношении сирийских властей о якобы применении последними химического оружия, с вытекающим из этого обвинения требованием созыва Совета безопасности ООН, инициированным девятью государствами.