Искусственные цветы для кладбища вызывают рак

Искусственные цветы для кладбища таят в себе смертельную опасность для людей. Венки и прочая атрибутика могут вызывать рак.

Экологи опубликовали шокирующие данные, согласно которым, большая часть таких «украшений» сделаны из нефтепродуктов и необработанных отходов. Когда искусственные цветы теряют презентабельный внешний вид, люди предпочитают не выбрасывать их в мусор, а сжигать самостоятельно.

В процессе горения пластика, из которого сделаны цветы, он выделяет смертельные токсические вещества, провоцирующие в организме онкологию. Ученые призывают отказаться от искусственных венков в пользу живых цветов.